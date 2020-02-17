РИАМО - 17 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает важным своевременное рассмотрение обращений граждан к властям, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«Необходимо и министрам, и главам муниципалитетов очень внимательно относиться к обращениям, заявкам, жалобам граждан. Это не только система «Добродел», это и рядовые вопросы, которые должны быть очень внимательно отработаны на местном уровне», - сказал Воробьев.

Он также поручил властям своевременно и регулярно отрабатывать такие жалобы, включиться в работу по обратной связи с жителями.

«Надеюсь, что чуткая власть не останется только на словах, а будет подтверждаться в каждом направлении, в каждой отрасли - общественный ли это транспорт, здравоохранение, образование, экология. Все то, что волнует людей, должно быть разъяснено», - заключил губернатор.