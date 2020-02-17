РИАМО - 17 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание властей на необходимость информирования предпринимателей о поддержке бизнеса в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание на совещании уделили вопросам, связанным с привлечением инвестиций, созданием благоприятных условий для ведения бизнеса в Подмосковье.

«Тема очень чувствительная, мы занимаемся ею подробно и традиционно весной проведем встречу с инвесторами. Кроме того, у нас заработал Центр защиты и поддержки бизнеса с единым номером 0150. Я прошу доходчиво информировать всех, кто занимается бизнесом и инвестициями, о наших преимуществах, о том, как мы сопровождаем каждый проект в муниципалитетах, создаем рабочие места», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что такая работа является приоритетной на всех уровнях и выполнять ее необходимо добросовестно.