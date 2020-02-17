РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 фев. Двое подольских спортсменов одержали победу на Всероссийском турнире по каратэ «Кубок Кубани-2020» в Краснодаре, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Всероссийский турнир по каратэ «Кубок Кубани – 2020» прошел в Краснодаре 16 февраля. Активное участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 20 регионов страны. Честь Подольска отстаивали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Пахра».

«Так, в упорной борьбе первое место в разделе «кумитэ» (14-15 лет) до 50 килограммов досталось Даниилу Ширшову и до 55 килограммов – Кириллу Петрухину. А второе место в разделе «кумитэ» (12-13 лет) до 45 килограммов завоевала Диана Аланова», – говорится в сообщении.