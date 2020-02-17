РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 фев. Волейбольный турнир среди ветеранов спорта пройдет в гимназии микрорайона Подольска 22 февраля, в соревнованиях примут участие пять команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Волейбольный турнир среди ветеранов в возрасте старше 39 лет, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в субботу, 22 февраля, в гимназии №7 микрорайона Кузнечики. Мероприятие организовано при поддержке Подольской федерации волейбола. Так, активное участие в турнире примут пять команд – «Кузнечики», «Водоканал», «Весна», «Комсомолец», «Десна», – говорится в сообщении.

Посмотреть турнир смогут все желающие по адресу: улица Генерала Смирнова, дом №6. Начало в 10:00. Вход свободный.