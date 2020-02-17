РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Спортсменка из Люберец Анастасия Подлесных стала призером первенства Московской области по легкой атлетике, девушка заняла третье место в прыжках в высоту, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Первенство Подмосковья по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 года рождения прошло в Щелкове в минувшие выходные. В соревнованиях принимали участие более 600 спортсменов.

«Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Анастасия Подлесных заняла третье место в дисциплине «прыжки в высоту». Поздравляю Анастасию с прекрасным выступлением и желаю новых побед», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что результат спортсменки составил 145 сантиметров.