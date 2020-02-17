РИАМО - 17 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу выхода фильма YouTube-блогера Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят», который за шесть дней набрал 12 миллионов просмотров, сообщает Газета.ru.

Песков сказал, что фильм Дудя ему понравился и назвал его хорошим.

«Фильм действительно заслуживает внимания», – отметил Песков.

Он добавил, что сам его посмотрел и считает, что фильм должно оценить профильное ведомство. Песков предположил, что, возможно, в администрации президента с ним кто-то уже ознакомился.

В двухчасовом документальном фильме речь идет о россиянах, заболевших ВИЧ и СПИД, об их жизни и проблемах.

Сам Дудь заявил, что фильм снят с целью просвещения и несет гуманитарную функцию.

По официальным данным, в России сегодня живут порядка 1 миллиона человек с ВИЧ.