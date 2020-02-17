РИАМО - 17 фев. Штаб по решению вопросов, которые связаны с подготовкой и проведением сезонных полевых работ в этом году, начал активную работу в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сюда поступает информация со всех округов региона. Задача штаба - урегулирование и оперативное решение вопросов посевной и уборочной кампаний», - сказал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что сейчас ведется работа над разработкой плана-графика проведения весенних полевых работ, формируется структура посевных площадей, подготавливаются семена, приобретаются минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы, проверяется готовность технического парка.

На расширенных заседаниях в формате видеоконференции с участием представителей профильных структур и сельхозпроизводителей региона будут подробно рассматриваться вопросы подготовки к предстоящему сельскохозяйственному сезону.

По словам Разина, первая встреча по весенне-полевым работам с округами и главами агропромышленного комплекса Подмосковья в режиме видеоконференции состоится уже на этой неделе.

Он отметил, что среди приоритетных задач - вопросы кредитования и предоставления аграриям государственной поддержки, введения в сельхозоборот невостребованных земель и обновления парка сельхозтехники.