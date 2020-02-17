РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 фев. Сотрудники газовой службы проверят внутридомовое газовое оборудование в ряде домов микрорайона Климовск Подольска до 21 февраля, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители, обращаем внимание на то, что сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» запланированы работы по опрессовке внутридомового газового оборудования в микрорайоне Климовск. Так, в понедельник с 8:30 работы проводятся в доме №19А по проспекту 50 лет Октября. 18 февраля с 8:30 работы будут проводиться в доме №16А по проспекту 50 лет Октября, а 19 февраля – в доме №12Б», – говорится в сообщении.

Помимо этого, с 20 по 21 февраля работы будут проходить в доме №4 по улице Дмитрия Холодова, а 21 февраля с 11:00 – в доме №24А по проспекту 50 лет Октября.

Жителей просят предоставить рабочим доступ в квартиры для проверки внутридомового газового оборудования.