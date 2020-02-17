РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил качество питания в школьной столовой лицея №12, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Проверка питания проходила в рамках акции «Родительский контроль». Акция проводится в Люберцах впервые. Родители школьников при желании смогут попробовать чем питаются их дети, для этого необходимо согласовать это с классным руководителем и директором учреждения.

«Еда здесь домашняя и вкусная, детишкам очень нравится. Стоит задача, чтобы так кормили детей каждый день. На данный момент им все нравится», – сказал Ружицкий.

В лицее №12 с 1 по 4 класс обучается 700 ребят.