РИАМО - 17 фев. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов озвучил ряд предложений по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, также он предложил брать на особый контроль преступления против ветеранов, передает Федеральное агентство новостей.

Миронов считает, что нарушение прав ветеранов, факты мошенничества в отношении них, должны браться под особый контроль правоохранительных органов и общественных организаций. Он напомнил, что заботой и вниманием нужно окружать и детей войны. Также Миронов заявил о необходимости формирования Общероссийского банка воспоминаний о войне и военном времени.

«Наряду с архивными документами, огромное количество писем-воспоминаний хранится в семьях. Современные цифровые технологии помогают все это сберечь. Сбор и обработка, изучение этих материалов позволят сохранить и передать последующим поколениям очень рельефную и объемную картину событий», — сказал парламентарий на круглом столе в Госдуме.

Также он считает, что необходимо популяризировать решающий вклад нашей страны в победу и сплочение всех антифашистских сил на международной арене.