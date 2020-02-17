РИАМО - 17 фев. Масштабную реконструкцию московской ГЭС-2, которая является объектом культурного наследия регионального значения, завершат до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На этой неделе Мосгосстройнадзор проверит ход реконструкции ГЭС-2 и еще 50 объектов.

«ГЭС-2 на Болотной набережной – выведенная из эксплуатации электростанция, объект культурного наследия регионального значения. Инвестор ведет реконструкцию здания под арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и аудиторией на 350 мест», — говорится в сообщении.

Эксперты проверят качество сварных и болтовых соединений, класс и марку стали, качество нанесения лакокрасочных изоляционных покрытий, проведут плановые исследования уровня шума на территории застройки, прилегающей к стройплощадке.

На базе ГЭС-2 создадут музейно-образовательный комплекс современного искусства. Здание гидроэлектростанции реставрируют по проекту бюро Renzo Piano Building Workshop.

Также на этой неделе проверят жилые дома по программе реновации в районах Кузьминки, Басманный, Очаково-Матвеевское, Царицыно и других, китайский деловой центр на улице Вильгельма Пика, владение 14, школу на 550 мест и детский сад на 150 мест в Коммунарке и другие объекты.