РИАМО - 17 фев. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул предложение отказывать в приеме на работу россиянам, которые отказываются делать вакцинацию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Идею политик огласил во время парламентских слушаний в Госдуме на тему профилактики инфекционных заболеваний.

«Одни делают прививки, другие не делают. Нужна статистика. Если большинство заболевших гриппом любым, не обязательно коронавирусом, те, кто не делал прививки, давайте в закон, в Трудовой кодекс внесем дополнение – не принимать на работу лиц, которые отказываются от прививки против болезни», – сказал Жириновский.

По его мнению, заболевшие нарушают права здоровых сотрудников и заражают их. Он также считает, что необходимо разрешить больным остаться дома, даже не имея больничного, чтобы обезопасить коллектив.