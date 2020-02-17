РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Несколько экспрессов на Казанском направлении начнут останавливаться на станции Люберцы-1 – с 21 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

«С 21 февраля для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком назначает в часы пик дополнительную остановку на станции Люберцы-1 двум экспрессам из Шатуры», – говорится в сообщении.

Утром экспресс №7191 Шатура – Москва с отправлением в 06:38 начнет останавливаться на станции Люберцы-1 в 8:11. Вечером в обратном направлении в 18:44 на станции Люберцы-1 будет останавливаться экспресс №7196 Москва – Шатура, отправляющийся из Москвы в 18:14.

«Просим пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»: http://pass.rzd.ru, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», – заключается в материале.