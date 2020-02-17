РИАМО - 17 фев. Сотрудника полиции в подмосковном Наро-Фоминском округе задержали за производство и сбыт наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий за сбыт наркотических средств задержан оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
По ее словам, полицейский и его знакомый организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества амфетамина.
В отношении сотрудника полиции принято процессуальное решение.
Идет служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из ОВД и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности также привлекут его начальников.
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