РИАМО - 17 фев. Сотрудника полиции в подмосковном Наро-Фоминском округе задержали за производство и сбыт наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий за сбыт наркотических средств задержан оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейский и его знакомый организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества амфетамина.

В отношении сотрудника полиции принято процессуальное решение.

Идет служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из ОВД и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности также привлекут его начальников.