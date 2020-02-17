РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Спортсмены из Люберец заняли ряд призовых мест на чемпионате Центрального федерального округа (ЦФО) по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

Накануне в Воронеже прошли первенство и чемпионат ЦФО по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю.

«Спортсмена спортивного клуба «БУДО-Искра» и Центра патриотического воспитания и спорта «Искра» горокруга Люберцы в составе сборной команды Московской области показали очень хорошие результаты. Первые места в различных возрастных и весовых категориях завоевали Алексей Панкратов, Даниил Лях, Мирослав Королев и Егор Сафонов, который дважды завоевал золото», – говорится в сообщении.

Третьи места получили Станислав Ведиков, Кирилл Носков, Станислав Ведиков, Мирослав Королев, Антон Волков, Леонид Беспояско, Александр Мосийчук.

«РосМолСпорт Московской области», СК «БУДО-Искра» и Центр патриотического воспитания и спорта «Искра» горокруга Люберцы поздравляют ребят с достойными результатами», – заключается в материале.

Сито-рю – один из основных стилей карате, основателем является Кэнва Мабуни. Стилю характерны быстрый уход в сторону, разворот с линии атаки противника, «мягкое» блокирование, перенаправление движений соперника отводящей защитой. «Визитная карточка» стиля – мгновенный вход в «пространство поражаемости», нанесение удара и немедленный выход в безопасную зону.