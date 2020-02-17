РИАМО - 17 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя главы министерства связи и массовых коммуникаций РФ Олега Войтенко, сообщает Газета.ru.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Войтенко Олега Владимировича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», – говорится в документе.

Войтенко занимал эту должность полтора года – с 20 июля 2018 года. До этого он исполнял обязанности заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.