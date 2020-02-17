РИАМО - 17 фев. Около 250 тысяч квадратных метров неэффективных шумозащитных экранов заменят в Москве в течение двух лет, в прошлом году было обновлено порядка 120 тысяч «квадратов», сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

«Конструкции, установленные в Москве более 15 лет назад, утратили свои шумоотталкивающие и шумопоглощающие свойства. За прошлый год силами комплекса городского хозяйства было обновлено порядка 120 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. В 2020-2021 годах запланирована замена еще 250 тысяч квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что программа по замене шумозащитных экранов стартовала в Москве в 2019 году. При установке новых панелей учитывается единая городская стилистика, все конструкции выполнены в сером цвете.

Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства круглогодично проводят работы по мойке шумозащитных экранов. Также каждый год они ремонтируют около 4-5 тысяч квадратных метров шумозащитных конструкций, которые были повреждены вандалами или в результате дорожных аварий.