РИАМО – 17 фев. Два ресурса, продававшие персональные данные россиян, вошли в реестр нарушителей и были заблокированы Роскомнадзором, передает Газета.ru.

Заблокированы сайты phreaker.pro и dublikat.eu.

«На страницах обоих источников не было информации о согласии со стороны пользователей на обработку данных», — отмечается в сообщении.

Ранее россиян предупредили о новом способе кражи персональных данных в Сети из-за появившейся технологии для определения номеров телефонов посетителей сайтов.