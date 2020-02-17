РИАМО - 17 фев. Московские следователи проверят информацию из СМИ о том, что отец избивал свою несовершеннолетнюю дочь, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения одного из интернет-ресурсов следует, что несовершеннолетняя обратились в больницу с ушибами», - сказала Иванова.

Девочка рассказала, что отец ее избил, по факту чего московские следователи организовали проведение доследственной проверки.

Сейчас проводят необходимые проверочные мероприятия, которые направлены на выявление всех фактов, указанных в информации СМИ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.