РИАМО - 17 фев. В Подмосковье и Москве до вечера 18 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности из-за сильного ветра с порывами 15-20 метров в секунду действует до 22:00 18 февраля.

«Желтый» уровень объявили также на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей.

В Московском регионе 18 февраля будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 2-4 градуса, днем — плюс 4-6.