РИАМО - 17 фев. Открытое горение потушили в двухэтажном складском помещении на улице Дубнинская в Северном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Огонь вспыхнул в 12:24 на улице Дубнинская, дом 79 А. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

«В 13:18 пожар был локализован, в 13:20 ликвидировано открытое горение», – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате произошедшего нет. На данный момент происходит тление утеплителя под многослойной кровлей. Спасатели ведут проливку и разборку частей строения.