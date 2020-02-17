РИАМО - 17 фев. Гражданка России заразилась коронавирусом Covid-2019 на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, сообщается в аккаунте посольства РФ в Японии в соцсети Facebook.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения Covid-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России», – говорится в сообщении.

В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где ее ждет курс лечения.

Лайнер вышел в рейс из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи выявили новый коронавирус. После этого случая число зараженных стало расти. К сегодняшнему дню на судне зафиксировано еще 85 новых случаев инфицирования. Общее количество больных увеличилось до 454 человек.

Вспышка опасного заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. На сегодняшний день насчитывается более 70 тысяч зараженных. При этом скончались более 1,7 тысячи человек, выздоровели около 10 тысяч человек.

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