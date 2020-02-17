РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Росгвардейцы Подольска задержали 18-летнего мужчину за попытку кражи дорогого алкоголя из магазина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«На днях в дежурную часть Подольского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из торгового центра, расположенного в микрорайоне Климовск. Группа задержания прибыла по указанному адресу. В торговом зале росгвардейцы задержали мужчину, который пытался через кассовую зону пронести в рюкзаке четыре бутылки дорогостоящего алкоголя», – говорится в сообщении.

18-летний местный житель с помощью плоскогубцев избавлялся от магнитов на бутылках и складывал их в рюкзак. Сотрудники магазина вычислили злоумышленника по камерам видеонаблюдения и нажали «тревожную» кнопку. По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.