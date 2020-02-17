РИАМО - 17 фев. Девушка погибла в одном из гаражей на территории подмосковного Одинцовского округа во время празднования Дня всех влюбленных со своим молодым человеком, сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 14 февраля на территории гаражного кооператива «Чайка» в поселке Часцы. Пару обнаружили около 13:00.

«Владелица гаража к тому времени была мертва на протяжении уже около семи часов. Ее 34-летний спутник находился без сознания, но еще дышал», – говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в районную больницу. У него диагностировали отравление угарным газом. Тело девушки доставили в морг.

Полицейские выяснили, что в гараже длительное время работал бензогенератор, к которому был подключен электрообогреватель и осветительный прибор.

Подмосковная школьница умерла на праздновании дня рождения>>