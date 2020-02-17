РИАМО - 17 фев. Девушка погибла в одном из гаражей на территории подмосковного Одинцовского округа во время празднования Дня всех влюбленных со своим молодым человеком, сообщает kp.ru.
Инцидент произошел 14 февраля на территории гаражного кооператива «Чайка» в поселке Часцы. Пару обнаружили около 13:00.
Бригада скорой помощи доставила мужчину в районную больницу. У него диагностировали отравление угарным газом. Тело девушки доставили в морг.
Полицейские выяснили, что в гараже длительное время работал бензогенератор, к которому был подключен электрообогреватель и осветительный прибор.
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