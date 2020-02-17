РИАМО - 17 фев. Симоновский суд Москвы удовлетворил исковые требования Московского метрополитена на сумму более 300 тысяч рублей к организаторам несанкционированной акции Любови Соболь и Георгию Албурову, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

3 августа 2019 года в Москве прошла не согласованная с властями акция. Метро потребовало от ее организаторов возместить ущерб, связанный с внеплановым привлечением сотрудников к работе в выходной день из-за роста пассажиропотока.

«Исковые требования удовлетворены в полном объеме - 311607,04 рубля и государственная пошлина - 5923 рубля», - сказал собеседник агентства.