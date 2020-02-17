Сосед, выставляющий пакет с мусором на лестницу или запихивающий его в урну – настоящий бич многоквартирных домов. Если в подъезде живет «бычкомет», «балконьер» или «недонесок», то беда всему дому и двору. Таким не то что далеко до раздельного сбора, но и в принципе до мусорного контейнера. Обозреватель РИАМО узнала, какие типы нерях бесят жителей Московского региона, и как с ними бороться.

«Бычкометы»

Этот тип любит метать окурки прямо с балкона. По весне газоны покрываются таким плотным слоем бычков, что там не пробьется молодая травка. Плачут и соседи снизу, защищаясь от пожароопасных «снарядов», и молодые мамы, гуляющие с колясками. Ведь меткий «бычкомет» может направить непотушенный окурок прямо в коляску.

Tatiana Petrova (VKontakte):

«Сегодня вышла на балкон снять белье и увидела – лежит мой белый свитер... а на нем оплавленная дырка и пепел. Бычок на полу валяется. Куришки! Не выкидывайте бычки с балконов, заведите пепельницу! Мог быть пожар! А вещь тоже жалко, любимая была».

Mariya Andreevna (форум микрорайона Катюшки в Лобне):

«Мы столкнулись с такой проблемой, как «летающие бычки», которые прилетают с этажей и аккуратно приземляются на козырек балкона. Выбрасывали уже и с пола балкона, на котором лежит ковер. А сегодня приземлился и на кухне, через открытое окно. Давайте будем ЛЮДЬМИ! И заведем пепельницы, а если нет денег, то баночки».

Стахановец ZZZ (Форум жителей микрорайона Химок):

«Соседи, особенно те, у которых ремонт делают строители (я все же думаю, жильцы на это не способны)! Сегодня вечером, из района 22 этажа прилетел горящий бычок прямо на детскую площадку. Хорошо, ни на какого из детей не попал, упал в метре от людей и догорал! Такая же история происходит и с соседним корпусом – постоянно сотни бычков в песочнице! Совсем офигели!»

Glicin (комментарии на Pikabu.ru):

«Мне тут один доказывал, что быдло – это те, кто незатушенные бросает, а если тщательно потушить, то норм в окно выбросить. Типа, там все разложится само, да и он дворникам за что платит».

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«Недонески»

Представители этого типа оставляют пакеты с мусором где угодно, но только не в контейнерах. Мусорные пакеты «восседают» на батареях в подъезде, прячутся возле лавочек и заборов, но до цели не добираются.

Мария (район Хорошево-Мневники, Москва):

«Бывало, идешь, а на первом этаже стоят пакеты с мусором – один или два в рядочек. Вечером идешь – а они уже у подъезда. Кто-то не выдержал и вынес на улицу, но до контейнера тоже не донес. Это постоянная практика. В итоге их уборщица или дворник забирают и выбрасывают».

Валерия (Люберцы):

«Наш домовой чат пару месяцев пытался вычислить жильцов, которые выставляют свой мусор на лестничной площадке либо рядом с урной у подъезда. Пока искали, выносили всем подъездом, потому что вонь несусветная стояла. Спасибо камерам – вычислили! Приезжие были, строительная бригада, делали ремонт в одной квартире. Когда съехали, все вздохнули с облегчением. Постоянные жильцы себе такого не позволяют, а то сразу заклеймят в чатике».

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«Запихандры»

Quadrro (комментарии на Pikabu.ru):

«Подвид недонесок – запихандры. Запихивают мусорный мешок в маленькие урны у подъезда. Из-за них они мгновенно переполняются, бычки и мелкий мусор разбрасываются вокруг. Потом дворнику или бабушке-консьержке приходится вытаскивать мешки (хорошо, если они не порвутся при этом), относить в большие мусорные баки и убирать вокруг».

Мария (район Хорошево-Мневники, Москва)

«Мой муж однажды засек девушку – она выбросила пакет с мусором в маленькую урну, которая предназначена для фантиков, окурков и прочего. И сверху так – хоба! – и положила. Хотя у нас контейнер стоит прямо у торца дома, пройти надо всего один подъезд».

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«Подъездюки»

Этот тип оставляет мусор прямо в подъезде, оправдывая свою лень спешкой. А может, это квартиранты, которые здесь ненадолго, или нерадивые школьники.

Vanosonic (комментарии на Pikabu.ru):

«Подъездюки – наш бич! У них, видимо, есть теория, что выносить мусор вечером – плохая примета. Выносить-то они его выносят, но амбре остается, и подливу замывать они не спешат. Тщательно приматываю им их пакеты к их дверным ручкам, не особо помогает. Вот, думаю, может их местами менять при привязывании?»

Rodya (форум жителей Люберец):

«Мы своих соседей выставлять мусор на площадку отучили так: стоило наорать, и до всех сразу дошло. До скандала, видимо, не видели ничего плохого в этом. Один дядька даже лез драться. Неприятно, но иногда только такие методы действуют. А если бояться испортить отношения, то терпите. Они на вас плюют, устраивая зловонную мусорку у вас под носом, а вы реверансы устраиваете и думаете, как бы помягче им намекнуть...»

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«Удверивыставляндры»

Quadrro (комментарии на Pikabu.ru):

«Подвид подъездюков – «удверивыставляндры». Выставляют пакеты у своей двери, чтобы потом, когда будут уходить, забрать с собой (надеемся, в мусорку). В глубине души надеются, что их пакеты подберут и отнесут соседи. Считают, что это соседская солидарность, и что так оптимизируются потоки. Два раза сам относил мусор соседей «удверивыставляндров» и страшно этим гордился».

matkovaelenalubercy (Instagram):

«Рядом с нами живет прекрасная интеллигентная семья, которая каждый день вешает мусорные полные мешки рядом с дверью на крючок, из которого вытекает содержимое на стену и пол – вонища соответствующая».

Owl (форум жителей Домодедова):

«Лет 15 назад никто не выставлял мешки в подъезды, потому что в то время несколько домов благодаря таким мешкам взорвались (на улице Гурьянова, например). После этого все боялись любых подозрительных предметов в подъезде. Но, видимо, у людей слишком короткая память. И теперь об этом уже никто не вспоминает. Мусор в подъезде плох не только тем, что он будет вонять и т.п., а в первую очередь тем, что это может оказаться не мусор».

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«Балконьеры»

Балконьеры, выбрасывающие мусор прямо из окна, – тип редкий и находится под тщательным наблюдением соседей. Видимо, многоэтажка представляется им средневековым жилищем.

Ирина (форум на Babyblog, Москва):

«Соседи сверху просто задолбали уже выбрасывать мусор из окна! Длится эта история уже несколько лет, потом вроде закончилось (или я уже внимание не обращала), а тут прям опять началось... Через день мусор выбрасывается на улицу через окно! Мало того, что вся плитка на тротуаре уже никогда не отмоется, так никогда не отмоется наше окно и подоконник на балконе. Ко мне пришли две соседки сверху и завели разговор о том, что надо свиней на место поставить. Они сходили к участковому, а он сказал – не мое это дело, идите в управу. У них есть подозрение, кто это, но, как говорится, не пойман – не вор».

RIN-ka-TO (форум на mail.ru):

«Этажом выше живет семья алкашей, постоянно всякая дрянь летит из окна. Весь газон в мусоре, все деревья в чайных пакетиках, что-то постоянно льют вниз (все окно в брызгах). Терпение кончилось, когда у себя на подоконнике обнаружил, пардон, собачье дерьмо (эти уроды ко всему прочему держат свору постоянно лающих собак). Дверь никому не открывают. Ну как бороться с такими?!»

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«Булкометы»

BillieJean82 (комментарии на Pikabu.ru):

«У меня под окнами орудует такой тип – «булкомет». Кидает на общественный газон плесневелый хлебушек для голубей. Благодаря этому защитнику птичек у меня в хлам балкон и машина. Плюс неэстетично выглядит сам хлеб на клумбе. Пыталась поймать. Хлеб собираю вручную и выбрасываю в мусор.

Однажды смотрю – выкидывает, бабуин эдакий. Пока я выбежала, уже исчез. Ну, думаю, хоть пособираю пойду. Подхожу – а там не хлеб, а макароны вареные просто под кустом. Пригорает адски! Коммунальные службы, к слову, у нас работают на славу. Но против таких свиней нет приема».

Анна (Королев):

«У нас балконьеры активизируются летом. Подозреваю, что это скучающие школьники, запертые в квартирах, у которых нет бабушек в деревне. Они бросают с балконов «капитошки» с водой, яйца, пускают самолетики. Мы так тоже иногда развлекались в детстве, но от этого как-то не легче, потому что получить тухлым яйцом по темечку не хотелось бы… Ну и мусор этот потом на тротуарах и газонах лежит и раздражает».

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«Промодятлы»

сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Бумажный спам на столбах, деревьях и остановках потихоньку уходит в прошлое, но жителям многоэтажек пока прощаться с «промодятлами» рано. Расклейщикам объявлений о быстрых кредитах и медсправках невдомек, как они бесят местных.

dimabalakirev (Livejournal.com):

«На мое прекрасное историческое здание в ежедневном режиме какие-то негодяи лепят отвратительные бумажки. Я, в свою очередь, регулярно их срываю и чищу старинные кирпичи от остатков клея. Но неизвестные продолжают пакостить!»

Лина Резник (VKontakte):

«У меня в районе Царицыно расклейщики объявлений совсем обнаглели! Они крепят их на картон и приклеивают скотчем к деревьям! Примерно раз в месяц заклеивают вообще весь район!»

Светлана (Дзержинский):

«Когда в наш город приезжают какие-нибудь гастролеры, типа цирка-шапито или продавцы шуб, меда, обуви да чего угодно, то облепляют весь город своей рекламой. Она буквально везде! А когда уезжают, все эти объявления, естественно, за собой не убирают. И мотается на столбе сто лет потом огрызок объявления «ШУБЫ», пока кто-нибудь не оборвет. Беспредел какой-то!»

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«Пикникопитеки»

А. Плеханов, А. Степанова, А. Кашляк

«Пикникопитеки» все еще водятся в лесопарках и зонах отдыха. Они готовы загадить их одноразовыми мангалами, посудой и бутылками.

e-yozheg (форум drive2.ru):

«Как объяснить идиотам, что мусоровозы не ездят в места отдыха? Вот они же закупили продуктов, где-то разместили это в машине по дороге на пикник, неужели на обратном пути места в машине стало катастрофически не хватать и отдохнувшие были вынуждены оставить мусор. А потом все приезжают и говорят: вот, развели тут помойку. Так и хочется сказать: «А что ты сделал для того, чтобы ее тут не было?»

Aleks Koval (форум на Mail.ru):

«Заплачу эльфам за каждую набитую морду, намусорившую в лесу».

Светлана (Дмитровский городской округ):

«В нашем дачном поселке опушка давно загажена. По весне субботники проходят – вроде мы, местные, все уберем. И вот майские – и снова все в мусоре. Какие таблички ни приколачивай, сколько не труби про культуру и экологию, это все без толку! Приедут и загадят все!»

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«Автометатели»

Выброшенный из окна автомобиля окурок – минус в карму автовладельца, а ведь иногда из окон летят стаканчики из-под кофе, пластиковые бутылки, салфетки и прочее.

Ya_ogur4ik (Livejournal.com):

«Я вот не могу – почему так сложно возить в машине маленькую бутылку и туда кидать бычки? Еще некоторые почему-то берегут пепельницы и не пользуются ими. Вот так видишь – едет человек, вроде адекватный хомосапиенс, не подрезает, пропускает и тут – бац! – а он бычок в окно! Сразу отношение к таким людям меняется».

NATIX (форум на drive2.ru):

«Мусор понятно – то хрючелы выкидывают. Меня окурки, выкидываемые из авто, прямо вымораживают… Куришь – так оставляй бычки в машине своей. Прямо фу!»