РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Подольский спортсмен стал серебряным призером первенства России по лыжным гонкам в Архангельской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На базе Центра лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Устьянского района Архангельской области с 12 по 16 февраля проходило первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок в возрасте 21-23 лет.

«Активное участие в соревнованиях приняли более 200 сильнейших лыжников из 47 субъектов России. Честь Подольска отстаивал инструктор Центра спортивной подготовки, отдела зимних видов спорта Федор Назаров. В упорной борьбе подольчанин завоевал серебряную медаль в спринте», – говорится в сообщении.

Первенство России проводится с целью популяризации лыжных гонок в России, развития юношеского и молодежного спорта, а также выявления сильнейших лыжников для формирования национальных сборных команд.