РИАМО - 17 фев. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов напомнил судье Конституционного суда РФ Константину Арановскому о разнице между политическим режимом и правопреемством, сообщает РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что Арановский в своем дополнении к одному из постановлений Конституционного суда назвал СССР «незаконно созданным государством», а также предложил не считать Россию его правопреемницей.

«Очень странное заявление от человека, который занимает довольно серьезное положение в системе государственной власти, и от юриста. Правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей. И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции», - сказал Емельянов.

Как отмечал «Коммерсант», Арановский высказал свое мнение в дополнение к декабрьскому постановлению Конституционного суда о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий. Ранее заявительницы, родившиеся в высылке, куда были отправлены их родители, отстаивали право на получение жилья в Москве. Суд встал на сторону женщин, при этом судья подчеркнул, что считает необходимым дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью.

«Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии», – отметил Арановский.

Реабилитацию жертв репрессий, которую предусматривает действующий закон, нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником, подчеркнул судья.

«Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний», – считает он.

Вина руководства Советского Союза в репрессиях и других злодеяниях, по словам судьи КС, «безмерна и непростительна», а потому ее (вину - ред.) нельзя переместить на современную Россию. Кроме того, РФ незачем навлекать на «свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма». При этом «наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла».

«Всстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию», – уверен Арановский.

Судья также уточнил, что частные случаи правопреемства, например, соглашения и членство в международных институциях, его позиция не отменяет.