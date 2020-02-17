РИАМО – 18 фев. Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов считает, что новые критерии для блокировки банковских счетов, которые намеревается ввести ЦБ, не отразятся на рядовых клиентах.

Банк России намерен скорректировать критерии определения сомнительных операций по счетам. Например, признаком сомнительности операции станет отказ клиента от разовой операции после вопросов со стороны банка.

«Центробанк вводит новый инструмент, ограничивающий обналичивание серых схем. Банки и сейчас достаточно трепетно относятся к подозрительным операциям и на всякий случай блокируют их. Не счета, но сами операции блокируются. На рядовом банковском клиенте это не отразится», — сказал Нефидов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что у банков возникают вопросы, если деньги переводят от юрлица юрлицу, а потом индивидуальному предпринимателю, который затем снимает со счета большие суммы.