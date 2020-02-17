РИАМО - 17 фев. За 2019 год в дорожно-транспортных происшествиях на территории новой Москвы погибло 69 человек, что на 10% меньше, чем за 2018 год, когда погибло 77 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Несмотря на стремительное развитие округа: увеличение числа жилых кварталов, строительство новых дорог, рост населения и количества автомобилей, постоянно снижается количество жертв ДТП, а также тяжесть последствий автомобильных аварий», - отметил собеседник агентства.

С момента присоединения к Москве Троицкого и Новомосковского административных округов число жертв ДТП на этих территориях снизилось на 19% (в 2012 году здесь погибло 85 человек).

Такие показатели — это результат реализации ГКУ «ЦОДД» целого комплекса мер по повышению уровня безопасности дорожного движения. Всего в новой Москве реализовали более 6 тысяч соответствующих мероприятий.

Так, ЦОДД было установлено свыше 5 тысяч дорожных знаков и более 17 тысяч опор освещения установлено на УДС. Также здесь в новой Москве появилось 36 светофоров и 800 новых пешеходных переходов.

Кроме того, в округах установили 521 камеру видеофиксации, благодаря которым удалось снизить количество ДТП из-за превышения скорости и несоблюдения дистанции на 60%.