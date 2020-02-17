РИАМО - 17 фев. Мобильный пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота провел более 100 мероприятий с начала работы в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Этот мобильный пункт начал функционировать в регионе с начала октября прошлого года. За это время проведено более 100 выездов. Это мероприятия по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, УЗИ, диагностика стельности, оказание акушерско-гинекологической помощи и другие», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Мобильный пункт оснастили высокотехнологичным оборудованием. Он осуществляет выезды по всей территории Подмосковья. Применяются самые современные методики искусственного осеменения.

Разин добавил, что наиболее активный интерес к работе мобильного пункта проявляют владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.

По его словам, операторы оказывают услуги на оборудовании экспертного класса и могут предоставить владельцу животного на выбор генетический материал от лучших племенных производителей, проверенный по качеству потомства и обладающий высокой молочной и мясной продуктивностью.

Разин также отметил доступность цены услуг, которые оказывают ветеринарные специалисты мобильного пункта.

«На вторую половину февраля и март уже принято порядка 45 заявок на искусственное осеменение», - подчеркнул Разин.