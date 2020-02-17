РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Подольская спортсменка завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике в Чехове, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе Чехов с 11 по 17 февраля проходили Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Памяти заслуженного тренера РСФСР Окунева на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова». Турнир проходил на территории спортбазы «Чехов». По итогам соревнований воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Пахра» Подольска стали победителями и призерами.

«Так, в весовой категории 45 килограммов 1 место заняла Варвара Иночкина, в весовой категории 55 килограммов 3 место занял Владислав Герасимов. По итогам командного первенства среди девушек в возрастной категории 10-12 лет спортсменки Московской области заняли 1 место, набрав 260 очков. По итогам первенства среди девушек в возрастной категории 13-15 лет Московская область также заняла 1 место, набрав 258 очков», – говорится в сообщении.

Среди юношей команда Московской области также одержала победы в командных первенствах.