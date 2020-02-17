РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. Около 200 жителей городского округа Мытищи прошли обследования в поликлиниках округа в Единый день диспансеризации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Единый день диспансеризации пришел в Мытищах 15 февраля.

«Поликлиники в субботу посетили порядка 200 человек, 70% - это женщины, в основном в возрасте от 39 до 60 лет. Мужчины по-прежнему редко посещают специалистов для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. 30% пациентов в рамках диспансеризации были направлены на второй этап», - говорится в сообщении.



У 40 человек выявлено подозрение на заболевания сердечно-сосудистой системы, 13 пациентов нуждаются в дальнейшем обследовании на выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Также жителей округа беспокоят проблемы с эндокринной системой и зрением.