РИАМО – 17 фев. Росгвардейцы, превышавшие полномочия на митингах в Москве, понесли наказания, в том числе были возбуждены уголовные дела, сообщает ТАСС.

О работе с превышающими полномочия сотрудниками рассказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Я не говорю, что все действия правоохранителей на 100% были квалифицированы как прекращение беспорядков. Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не попадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если попадали - были возбуждены уголовные дела», —сказал Бондарев.

Он добавил, что многие сотрудники понесли дисциплинарные наказания, некоторых уволили.

Бондарев считает, что действия росгвардейцев на митингах в целом были «адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».

Несогласованные митинги проходили в Москве в июле и августе 2019 года. Участники акций выступали за допуск всех кандидатов на выборы в Мосгордуму. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

Боксера Кушиташвили арестовали в Москве за избиение росгвардейца>>