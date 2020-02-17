РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 фев. Владелец иномарки в Королеве оплатил долг за жилищно-коммунальные услуги после эвакуации автомобиля, сообщается в Instagram-аккаунте Королевского расчетно-кассового центра.

14 февраля в ходе еженедельного совместного рейда Федеральной службы судебных приставов и Расчетно-кассового центра за задолженность по ЖКУ в размере 140 тысяч рублей был изъят автомобиль марки Mazda по адресу: улица Суворова, дом №19.

«В тот же день хозяин автомобиля погасил часть задолженности, на оставшуюся часть в офисе КРКЦ было заключено соглашение о реструктуризации долга. Машина была возвращена владельцу», – говорится в сообщении.

Оплачивать ЖКУ необходимо до 10 числа каждого месяца. Информацию по судебным приказам можно проверить на портале недолжник.рф и на сайте www.fssp.ru.