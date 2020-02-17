РИАМО - 17 фев. В первой половине марта в Москве и Подмосковье возможны осадки в виде снега, также не исключено понижение температуры воздуха до минус 9 градусов, сообщил РИАМО в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Морозы в 7-9 градусов не исключены в первой половине марта. <…> И снег, конечно, тоже в марте возможен», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в Московском регионе начавшаяся неделя будет очень теплой, температура воздуха приблизится к рекордным значениям.

В понедельник Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона, ожидается до плюс 5 градусов. Местами может пройти небольшой дождь. Атмосферное давление после небольшого роста начнет падать и в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба.