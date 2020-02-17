РИАМО - 17 фев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных территорий страны, на каждую из них до 2024 года выделят по 5 миллиардов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава правительства сообщил, что сам намерен ездить по стране, а своим заместителям поручил как можно чаще посещать в первую очередь проблемные регионы.

«Мы, как вы знаете, закрепили кураторство над ними со стороны федерального центра, лично конкретных министров», – сказал Мишустин.

Премьер поручил «в самые короткие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий».

Проблемным регионам предоставят поддержку из государственного бюджета по 5 миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года.