РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 фев. День донора пройдет в подмосковном Королеве 19 февраля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Дни донора проходят в Королеве регулярно. В ходе последней акции удалось собрать почти 14 литров крови.

«Помочь тем, чья жизнь и здоровье зависят от запасов крови, может каждый. Очередной День донора состоится 19 февраля с 8:00 до 11:00 в отделении переливания крови по улице Циолковского, дом №24 (здание родильного дома, левое крыло)», – сказал представитель.

Для сдачи крови необходима предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53.

Абсолютными противопоказаниями для сдачи крови являются наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита, онкологии и болезней крови.

За 48 часов перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, а накануне вечером – есть жирную пищу. С утра рекомендуется выпить сладкий чай с сухарями, сушками или хлебом, а также рекомендуется не курить за один час до процедуры.