РИАМО – 17 фев. Сосед многодетной семьи из подмосковного Селятина, в которой муж застрелил жену и покончил с собой, рассказал об отношениях супругов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам соседа, Ариф тяжело переживал развод с женой. А женщине не нравилось излишнее внимание со стороны бывшего мужа, и она выставляла его за дверь.

«Мужчина был по образованию сантехником, однако до настоящего времени работал грузчиком. Сосед отметил, что в день трагедии встретил Арифа на лестничной площадке. Тот был трезвым и находился в адекватном состоянии», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено в общежитии поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Мужчина из охотничьего обреза выстрелил в голову супруге, после чего покончил с собой. Все это произошло на глазах его сына.

Четверых несовершеннолетних детей супругов возьмет под опеку бабушка.