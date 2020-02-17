В воскресенье 16 февраля в подмосковном поселке Селятино раздались выстрелы. В одном из общежитий для рабочих мужчина убил бывшую жену на глазах у ребенка и покончил с собой. Как многодетный отец решился на преступление и что будет с детьми, читайте в материале РИАМО.

Выстрелы на глазах у ребенка

По данным СМИ, вечером 16 февраля в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа мужчина выстрелил в голову своей экс-супруге и затем покончил с собой.

«16 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в комнате общежития в поселке Селятино Наро-Фоминского района обнаружены тела супругов с огнестрельными ранениями», — рассказала «Интерфаксу» представитель ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. Она уточнила, что выстрел был сделан из обреза охотничьего ружья.

Трагедия произошла на глазах у сына пары, мальчика 2009 года рождения. После первого выстрела он убежал к соседям.

Семья была многодетной. Остальные четверо детей пары в момент преступления находились у родственников.

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Не могли разъехаться

скриншот видео telegram-канала LIFE SHOT

Супруги уже несколько лет были в разводе, но продолжали жить вместе.

Погибшая Елена работала, по одним данным, помощником нотариуса, по другим — продавцом. Ее экс-супруг Ариф Салаев трудился грузчиком на местном грузовом терминале. У семьи было тяжелое материальное положение, из-за чего они не могли разъехаться после расторжения брака и продолжали жить в двух комнатах общежития. По информации следователей, в тот вечер у Арифа и Елены возник конфликт на этой почве.

Сосед пары Виталий рассказал телеканалу «360», что Салаев иногда выпивал, но в основном был трезвым.

«Когда он развелся, то бегал тут ныл: вот, Лена, Лена, за что на развод?» — рассказал Виталий телеканалу. По его словам, соседи не хотели слушать жалобы Арифа и выпроваживали его.

При этом ссор между супругами Виталий не замечал, однако об их наличии рассказала другая соседка.

«Жили бедно. <…> Они выпивали, часто ругались», — сообщила «КП» соседка семьи Елена. Она добавила, что старшие дети съехали от родителей.

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Судьба детей

По информации пресс-службы детского омбудсмена по Московской области Ксении Мишоновой, под опеку четверых несовершеннолетних детей возьмет бабушка. Сейчас внуки находятся у нее.

Также Мишонова сообщила новые подробности конфликта между супругами.

«Родители были в разводе с 2016 года, но проживали вместе, поскольку разъехаться раньше не имели возможности. Накануне трагедии мама сняла квартиру и начала перевозить вещи. Сейчас дети находятся у бабушки. Принято решение оформить предварительную опеку на нее», — рассказала омбудсмен.

Она отметила, что детям сейчас оказывают психологическую помощь. Состояние мальчика, ставшего свидетелем трагедии, оценивается как удовлетворительное. Детский омбудсмен Подмосковья пообещала держать ситуацию на контроле.

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