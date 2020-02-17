РИАМО – 17 фев. Импорт товаров из Китайской Народной Республики уменьшился, в первую очередь это коснулось овощей и фруктов, сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Есть определенное снижение товарооборота из Китая в Россию. В первую очередь это действия китайских властей и действия китайского бизнеса, возможно. Сейчас мы видим определенное сокращение ввоза товаров, в первую очередь плодоовощной продукции, в регионы Дальнего Востока, но как будет ситуация развиваться - надо смотреть», - сказал Давыдов журналистам.

Он напомнил, что правительством было принято решение закрыть границы на перемещение физических лиц, в первую очередь - туристов.

«Но по грузовой составляющей никаких ограничений не было. Поэтому наши пункты пропуска, с точки зрения грузов, открыты», - отметил зампред ФТС.

Вспышка опасного заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре. Возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. На сегодняшний день насчитывается более 70 тысяч зараженных. При этом скончались более 1,7 тысячи человек, а выздоровели около 10 тысяч человек.