РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 фев. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 30 тысяч кубометров отходов с территории Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«На минувшей неделе в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29 538 кубометров твердых коммунальных отходов и 1 850 кубометров «сухих» отходов», – сказал Бражников.

Он добавил, что в Люберцах работают 79 человек, для вывоза отходов задействовано 48 единиц спецтехники.