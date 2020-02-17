РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю поступило более 10,5 тысячи обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 поступило 10 569 обращений, из них 585 – на горячую линию администрации, а в службу-112 поступило 9 984», – сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии поступило 15 обращений по вопросам ЖКХ, 19 – по экологии.

По словам Богданова, в ЕДС ЖКХ округа поступило 5 352 обращения за неделю, из них 410 касались вопросов электроснабжения, 662 – водоснабжения, 345 – работы МособлЕИРЦ.