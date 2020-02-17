РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Хореографический коллектив подольской школы стал дипломантом 1 степени и лауреатом 3 степени на всероссийском конкурс-фестивале в Москве, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве 15 и 16 февраля прошел Всероссийский хореографический конкурс- фестиваль коллективов и балетмейстерских работ «Лабиринт». В нем принял участие хореографический коллектив школы №32 «Колорит» Подольска.

«Конкурс проходил два дня. Со всей России съехались лучшее коллективы страны. Коллектив школы №32 стал дипломантом 1 степени с номером «Колыбельная» (учащиеся 2 класса) и лауреатом 3 степени с номером «Скоморохи» (учащиеся 3 класса). Школьному коллективу вручили сертификат на бесплатное участие в конкурсе в Сочи», - говорится в сообщении.