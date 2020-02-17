РИАМО -17 фев. На первом месте в российском прокате оказался отечественный фильм «Лед 2», он собрал 577,3 миллиона рублей, передает Газета.ru.

Режиссером картины «Лед 2» выступил Жора Крыжовников, известный по дилогии «Горько». Главный роли исполнили Александр Петров и Аглая Тарасова. Фильм получил в целом положительные отзывы.

«Вторую строчку в рейтинге заняла работа Гая Ричи «Джентльмены», которая собрала 283 миллиона рублей.

В тройку лидеров также вошел фильм «Соник в кино», который снял Джефф Фаулер. Картина про суперскоростного ежа собрала в российском прокате более 126 миллионов рублей.

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