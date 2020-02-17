РИАМО - 17 фев. В столице одобрили проекты строительства и реконструкции еще 10 километров газопроводов на востоке города и в Новомосковском округе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На востоке Москвы на 5-й Парковой и 7-й Парковой улицах планируется провести реконструкцию газопровода низкого давления протяженностью 2,6 тысячи метров. Площадь разработки ППТ составляет 2,37 гектара», — говорится в сообщении.

Газопровод среднего и низкого давления протяженностью около 6850 метров планируется реконструировать на территории по адресу: улицы Верхняя Первомайская, улицы 9-я Парковая, улицы 11-я Парковая (ВАО). Площадь разработки ППТ – 11,3 гектара.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря Градостроительно-земельной комиссии Анастасии Пятовой, реконструкция газопроводов необходима для приведения газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности газоснабжения для потребителей.

На территории поселения Московский по адресу: улица Радужная, владение 23А (НАО), планируется строительство газопровода высокого давления протяженностью 950 метров. Площадь разработки ППТ – 1,21 гектара.

«Реализация проекта по строительству данного участка газопровода позволит обеспечить подачу газа к подстанции скорой медицинской помощи на 20 автомобилей», - отметила Пятова.

Проекты рассмотрят на публичных слушаниях.