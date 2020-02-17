РИАМО – 17 фев. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что слова протоиерея Димитрия Смирнова, который резко осудил «гражданский брак», являются лишь «неудачным троллингом», сообщает Газета.ru.

Ранее Смирнов высказался о «гражданских женах», назвав их «бесплатными проститутками».

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что мнение и высказывания Смирнова не отражают позицию всей Русской православной церкви.

Легойда добавил, что термин «гражданский брак» на самом деле относится к официально зарегистрированному государством браку, а к нему церковь не имеет никаких претензий. По его мнению, подобные высказывания также недопустимы и по отношению к совместному проживанию без регистрации.

Легойда также заметил, что Смирнов «про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».