РИАМО – 17 фев. В России планируют регулировать оборот электронных сигарет, вейпов и других альтернативных курительных систем, для этого будут разрабатывать специальный техрегламент, но до его принятия продажи вейпов и электронных сигарет могут запретить, пишет газета «Ведомости».

Четырнадцатого февраля в Госдуме прошло заседание рабочей группы по вопросу внесения изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«Это было финальное заседание, обсуждались итоговые поправки ко второму чтению антитабачного закона. <…> Основная идея – унифицировать регулирование всей курительной никотиносодержащей продукции. Инициативу продвигал Минздрав, ее же поддержал Роспотребнадзор», — говорится в материале.

В техрегламенте Евразийского экономического союза не учтены вейпы, электронные сигареты и прочие альтернативные курительные системы. Согласно поправкам, эти системы нельзя будет продавать до разработки техрегламента.

Переходный период составит 2 года.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что пастилки, снюсы и другие продукты с содержанием никотина должны быть запрещены. По его мнению, их можно продавать только в том случае, если они зарегистрированы как медицинские изделия.

Законопроект во втором чтении планируют рассматривать 3 марта.