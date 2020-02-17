РИАМО – 17 фев. В России может начаться настоящая эпидемия телефонного спама с предложениями покупки недвижимости и разных товаров из-за появившейся технологии для определения номеров телефонов посетителей сайтов, пишет в понедельник газета «Известия».

Технология позволяет определить номер телефона посетителя сайта, если он заходит с мобильного устройства. После этого людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке. Это нарушает два закона – «О персональных данных» и «О рекламе», и на это нужно жаловаться в Роскомнадзор и ФАС.

«В последнее время на форумах по интернет-маркетингу появилось множество жалоб на настойчивые рекламные звонки после посещения профильных сайтов. Обычно на такие порталы пользователи попадают, перейдя по ссылке в соцсетях. При этом свои номера на сайтах граждане, конечно, не оставляют», – отмечается в сообщении.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов пояснил, что на сайте могут устанавливать специальный код, позволяющий узнать номер телефона.

Издание отмечает, что в Сети есть множество предложений о помощи в увеличение клиентской базы с помощью определения телефонных номеров.

«Учитывая судебную практику, номер телефона можно отнести к персональным данным гражданина. А их обработка, как известно, допускается только после получения согласия субъекта. Фиксация номера телефона человека, который просматривал сайт застройщика со смартфона, в данном случае должна быть квалифицирована как обработка персональных данных», – отметил юрист международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Руслан Маннапов.

Он добавил, что это может грозить для нарушителей штрафом до 75 тысяч рублей, и посоветовал обращаться в Роскомнадзор.

Кроме того, штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей грозят при распространении рекламы без предварительного согласия абонента. В таких случаях надо жаловаться в Федеральную антимонопольную службу. Для точной оценки действий предполагаемого нарушителя нужно приложить к обращению рекламу или запись звонка.