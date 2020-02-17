РИАМО – 17 фев. Приподнятые «зебры», оборудованные датчиками движения «умные» светофоры и систему «Дружелюбный переход» планируют внедрить в России, соответствующие предложения прорабатывает министерство транспорта РФ, пишет в понедельник газета «Известия».

Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) проанализировал зарубежный и отечественный опыт повышения безопасности движения пешеходов по заказу Минтранса и установил требования, необходимые для снижения смертности на дорогах в нормативных документах. Изменения в национальные стандарты (ГОСТы) планируется подготовить до конца 2020 года.

«Опробовать на улицах российских городов предлагается и совмещение пешеходного перехода с «лежачим полицейским». Сейчас такие экспериментальные «зебры» уже есть на некоторых улицах Москвы и области», – отмечается в материале.

Суть конструкции заключается в том, что переход приподнимается над землей за счет создания трапециевидной неровности — например, с помощью дополнительного слоя асфальта. Такие переходы есть, к примеру, в США и Великобритании. Их применение снижает скорость потока транспорта на 4–20 километров в час, а общее число ДТП с пострадавшими падает в среднем на 15%.

Также специалисты обращают внимание на британскую систему Puffin Crossing («дружелюбное пересечение») – это «умные» светофоры с датчиками, которые реагируют на пешеходов. Такие светофоры не включат красный, пока по «зебре» идет человек, но и не будут показывать «зеленый», если на переходе нет людей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» предусматривает снижение смертности на дорогах к 2024 году более чем в три раза от уровня 2017-го – до четырех человек на 100 тысяч населения.